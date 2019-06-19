Юрист напомнил, как подтвердить трудовой стаж жителям неподконтрольных Украине территорий. Новости

Подтвердить трудовой стаж для первого назначения пенсии жителям неподконтрольного украинским властям Донбасса и Крыма сейчас можно по определенной процедуре и в судебном порядке. Об этом рассказал юрист общественной организации «Донбасс SOS» Артем Фоменко.

Он напомнил, что в октябре 2018 года судьи Кассационного административного суда приняли прецедентное решение, которое подтвердило право граждан на назначение пенсий, если стаж, который необходимо подтвердить, был получен на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

«Речь идет о том, что при назначении пенсии впервые нужно предоставлять оригинал трудовой книжки, чем собственно и подтверждается вся занятость определенного лица, но существуют дополнительные требования. Например, при назначении пенсии на льготных условиях, необходимо предъявлять дополнительные документы, которые подтверждаются уточняющими справками. Именно о дополнительных справках и идет речь в вышеуказанном решении, когда Пенсионный фонд не принимал документы на основании того, что они не подписаны уполномоченными для этого лицами», – пояснил Фоменко.

По его словам, для подтверждения трудового стажа необходимо собирать полный пакет документов со всеми справками, выданными на неподконтрольной Украине территории, что украинцы и делали с 2015-2016 годов. «Верховный суд занял позицию гражданина – подтвердил право граждан на занятость, поскольку в уточняющих справках, которые подтверждают факт занятости до 2000-х годов, они полностью соответствуют, во-первых, записям в трудовой книжке и подтверждают ведомости в ней, поэтому нет оснований считать их недействительными», – продолжил юрист.

«После 2000-года – тут не идет речь о 2014-2019 годах, когда уже в справке ОК-5 можно узнать все периоды занятости определенного гражданина, что было отнесено к страховым выплатам, тут вопросов не возникает. У граждан возникают вопросы чаще в период до 2000-го года – до внедрения системы электронной фиксации занятости, поэтому можем рекомендовать: если у вас есть намерение и вы получаете право на назначение пенсии получить дополнительные справки, которые у вас есть, если у вас такая возможности есть, и подавать все в Пенсионный фонд. Сейчас Пенсионный фонд не может и не уполномочен делать анализ этих справок. Он даст соответствующий отказ, а с учетом судебной практики уже можно подтвердить свое право на определение [размера] пенсии в судебном порядке», – отмечает правозащитник.

Он подчеркнул, что если брать отдельно период с 2014 по 2019 год, то по справке ОК-5 будет видно, что даже если гражданин работал на неподконтрольных Украине территориях, а работодатель не осуществлял соответствующие страховые взносы на подконтрольной территории, эта занятость не будет подтверждена и будет считаться незаконной: «У Пенсионного фонда не будет никаких обязательств учитывать такую занятость для назначения пенсий. Рекомендуем посетить электронный портал Пенсионного фонда Украины, личный кабинет и ознакомиться со своими персональными данными – какой трудовой стаж у определенного гражданина на конкретную данную. Это очень важно контролировать и фиксировать, потому что своевременное изменение данных сделает невозможным спор в будущем с Пенсионным фондом Украины».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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