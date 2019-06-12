«Гройсман, где дороги?»: Премьер-министр пояснил. Новости

В Украине за 3 года восстановлено 6 800 км путей. Это примерно столько же, сколько за предыдущие 9 лет. Об этом сегодня, 12 июня, на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«"Гройсман, где дороги?", – часто слышу этот вопрос. Отвечаю: за время работы нашего правительства в Украине восстановлено 6 800 км путей. Это примерно столько же, сколько за предыдущие 9 лет», – написал он.

Так, по словам премьер-министра, были восстановлены дороги Львов – Тернополь, Тернополь – Хмельницкий, Одесса – Рени, Харьков – Ахтырка. «Мы создали четкий план на 5 лет, в 2017-2018 годах начали реализовывать. До 2021 года соединим все областные центры качественными дорогами», – добавил Гройсман.

Кроме того, продолжаются ремонты на трассах: Запорожье – Мариуполь, Мерефа – Лозовая, Кропивницкий – Николаев, Гайсин – Умань, Киев – Харьков – Довжанский, Днепр – Решетиловка.

«И это лишь часть тех дорог, которые были сделаны в Украине за последние 2 года. Я реалист и понимаю, что у нас еще много путей, которые требуют капитального ремонта. Но абсолютно реально навести порядок на всех украинских дорогах. Нужно лишь больше времени», – резюмировал Владимир Гройсман.

Напомним, в 2019 года на ремонт трассы «Запорожье – Мариуполь» выделено 1 млрд грн.

Как сообщалось ранее, по словам Гройсмана, в 2018 году в Украине дорог разного значения – и национального, и регионального – отремонтировано более чем 3 800 км, в том числе в составе международных транспортных коридоров. Это наибольший показатель за последние 14 лет.

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