На Донетчине продолжается оформление электронных пенсионных удостоверений. Новости

В Донецкой области продолжается оформление электронных пенсионных удостоверений (ЭПУ). Об этом сегодня, 12 июня, сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в области Наталия Рад на своей странице в Facebook.
«По состоянию на 01.06.2019 150,4 тыс. получателей пенсии городов и районов области воспользовались возможностью оформления электронного пенсионного удостоверения и оценили его удобство», – написала она.
Рад напомнила, что ЭПУ совмещает функции банковской платежной карточки и бумажного пенсионного удостоверения, а также содержит электронную цифровую подпись, которая позволяет получать электронные документы на веб-портале ПФУ и других государственных структур.
Как отметила начальник ГУ ПФУ в области, оформить электронное пенсионное удостоверение просто. Нужно обратиться в управление ПФУ по месту фактического проживания и написать соответствующее заявление, приложив к нему две фотографии 30 х 25 мм.
Лично работнику управления предъявляются оригинал паспорта и справка о присвоении идентификационного номера.
Как сообщалось ранее, в Украине ЭПУ выпускают уже 3 года, и приближается время, когда у них заканчивается срок использования именно как банковской карточки. Это нормальная практика: через определенный период банковскую карточку нужно обновлять.
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