Ринат Ахметов: Луиш Каштру подходит под нашу философию и стиль игры. Новости

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов встретился с новым главным тренером команды Луишем Каштру. Об том сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба клуба.

Ринат Ахметов поприветствовал португальского специалиста и вручил ему именную футболку «оранжево-черных». «Мы говорим Луишу – добро пожаловать! Я очень доволен, что этот специалист сегодня с нами и является главным тренером "Шахтера". Почему именно он? Как вы помните, год назад мы вели переговоры с Паулу о продлении контракта. Мы могли договориться, а могли не договориться. Если бы мы не договорились, я очень сильно хотел пригласить именно Луиша Каштру. Мои помощники, наш менеджмент всегда внимательно следят за тренерскими идеями. Они говорили о том, что этот специалист подходит под нашу философию и стиль игры и будет радовать наших болельщиков яркой, атакующей, красивой и победной игрой. У него прекрасные идеи. Это очень сильный специалист. Мы связываем с ним огромные надежды, и я убежден, что у него получится» , – сказал президент.



Луиш Каштру также поделился своими эмоциями после назначения: «Это особенный момент для меня. Я очень обрадовался приглашению "Шахтера". У меня в руках было несколько проектов для принятия решения. Но как только я получил предложение от "Шахтера", то смотрел лишь в сторону этого клуба. Я действительно достаточно давно за ним следил, поскольку португальский тренер Паулу Фонсека работал здесь, к тому же ранее мы уже пересекались с ним в "Порту". Он один из лучших специалистов нашей страны. Знаю, какой футбол демонстрирует "Шахтер". Рад, что стал частью клуба. Президент очень любит футбол и говорит о нем эмоционально. Он хочет видеть "Шахтер", который становится все лучше и сильнее, демонстрирует красивый атакующий футбол. Наши пути сходятся. Будем много работать, чтобы радовать болельщиков».

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