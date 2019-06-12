Семьи переселенцев получили бесплатно квартиры на Донетчине (Фото). Новости

Сегодня, 12 июня, в Лимане (до переименования – Красный Лиман, Донецкая обл.) две семьи переселенцев получили жилье бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

«Сегодня еще две семьи из временно оккупированного Донбасса уже обустраиваются в бесплатно предоставленных квартирах в Лимане. Это стало возможным благодаря сотрудничеству местной власти и министерства: 50% средств на их приобретение предоставлены МинВОТ, 50% – местными властями», – говорится в сообщении.

По данным МинВОТ, таких переселенцев больше 600. «Да, это не 1,4 млн внутренне перемещенных лиц, но МинВОТ уже 3 год имеет на эти цели небольшие средства (в 2018, 2019 гг. по 34 млн грн), которые в сотрудничестве с местными властями "удваиваются" и эффективно расходуются для обеспечения жильем переселенцев по всей Украине. С нами работают Лиман, Мариуполь, Покровск, Попасная, Бердянск, Славянск, Золотое, Приморск и Кривой Рог», – отмечают в ведомстве.

Так, трехкомнатную квартиру получила Екатерина и ее муж. Они многодетная семья, военнослужащие, ВПЛ. Ранее, по информации МинВОТ, собственное жилье для семьи было недосягаемым. А уже сейчас семейная пара и трое их детей обустраиваются на новом месте.

Также квартиру получила переселенка Оксана. «Из-за войны ей пришлось покинуть родной дом. В г. Лиман женщина быстро адаптировалась и устроилась на работу медицинским работником, однако проблема с жильем оставалась нерешенной. Сегодня Оксана с радостью приглашает в гости в новую квартиру», – рассказали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, участники боевых действий на Донбассе из числа переселенцев, а также участники боевых действий за рубежом, семьи погибших активистов Майдана получат деньги на приобретение жилья.

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