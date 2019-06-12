Подали «в розыск»: Полиция Донетчины ищет будущих коллег среди школьников (Видео). Новости

В Донецкой области правоохранители ищут будущих коллег среди школьников, потому что есть нехватка кадров. Подростков пытаются заинтересовать.

Так, в Краматорске показывали, как в работе помогают собаки. Полицейский пес-поисковик Кира уверенно и без лишних движений находит сумку с заменителем взрывчатки. «Собака не должна ее ни трогать, ни царапать, ни в коем случае не гавкать. Потому что может быть детонация на звук и движение. В Краматорске на крытом рынке она отработала, замечательно нашла боеприпасы, так же выезжает на заминирование», – сказал кинолог кинологического центра ГУНП в Донецкой области Роман Заец.

А овчарке Бонифацию 4 года. Он находит вещи, участвует в задержании и даже помог найти ребенка.

Также детям демонстрировали умения и сами правоохранители. «Если человек никак не реагирует, то соответственно применяется палка резиновая по большим группам мышц. Мы не бьем в голову, не тычем в живот», – рассказал инспектор.

Одиннадцатиклассница Алина внимательно за всем наблюдала, потому что в будущем и сама планирует присоединиться к полицейским. «Я хотела связать свою жизнь со спортом, но когда приехала Наталья Владимировна с Лигой полицейских к нам в школу, мне это очень понравилось. Хочу в магистратуру пойти», – поделилась она.

А Дарья Вербицкая уже первокурсница Донецкого юридического института. Девушка подала документы в отдел полиции, сдала экзамены, и теперь учится на бюджете. «Когда я выпускаюсь, у меня уже будет 3 года стажа и рабочее место. Первый год у меня казарма. И мне государство тратит на форму, в которую я сейчас одета, и на проживание», – сказала она.

По словам правоохранителей, у них – дефицит специалистов. Поэтому и ищут будущих коллег среди школьников. Ежегодно Краматорский отдел полиции отбирает около 30 учеников, которые будут поступать в профильные вузы. «При существующем большом некомплекте в городском отделе и в целом в системе МВД, это очень большое количество ежегодно выпускников, которые заканчивают и назначаются на должности следователей, оперуполномоченных и участковых офицеров полиции», – сообщила старший инспектор по кадровому обеспечению Краматорского отдела полиции Надежда Шумилова.

Как говорят специалисты, выпускники, прошедшие отбор, почти в 80% становятся студентами правоохранительных вузов.

Источник: ТК «Донбасс»

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