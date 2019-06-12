Вплотную к окраине Донецка: «Королевская» бригада ВСУ подвинула «серую зону» (Видео). Новости

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) заняли «серую зону» в сторону неподконтрольного украинской власти Донецка со стороны поселка Трудовские. Об этом сегодня, 12 июня, сообщил военный корреспондент ТРК «Украина» Алексей Кашпоровский.

«24 бригада оправдывает свой статус "Королевской". Чуть больше месяца назад ее разведчики заняли серую зону в сторону Донецка и Трудовских. И теперь украинская армия практически полностью контролирует Марьинку. Фактически, позиции армейцев теперь находятся всего в паре сотен метров от Александровки и самого Донецка. А серая зона – передвинулась в Трудовской район» , – пишет военный корреспондент.

Он уточнил, что следствием продвижения станет большая защита жителей Марьинки от обстрелов незаконных вооруженных формирований. «Благодаря продвижению "королевской" пехоты, жителям Марьинки будет меньше прилетать. Как по мне, это лучшая демонстрация стратегии "Перестать стрелять". Везде, где украинская армия уходит вперед – Мариуполь, Славянск, Лисичанск – резко перестают стрелять. Предлагаю сепарам взять на заметку – если они и вправду хотят мира» , – пишет Алексей Кашпоровский.

Напомним, что в начале мая ВСУ заняли господствующие высоты над Калиново (Луганская обл.).

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