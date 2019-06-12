Огнемет, гранатометы, автоматы: На Донетчине обнаружили тайник с оружием (Фото). Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), вовлеченные в операцию Объединенных сил (ООС), совместно с полицией обнаружили тайник с оружием. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

Уточняется, что арсенал с оружием был найден на территории одного из частных домов в Дружковке. «Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в хозяйственном помещении усадьбы два ручных противотанковых гранатомета РПГ-26, два пулемета РПК, снайперскую винтовку, огнемет МРО-А российского производства и четыре автомата Калашникова», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, схрон был оборудован летом 2014 года одним из участников незаконных вооруженных формирований (НВФ), который планировал использовать оружие для террористических актов на подконтрольной украинской власти территории.

«В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела», – отметили в СБУ.

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