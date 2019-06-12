Воевали на стороне «ДНР»: На Донетчине согласовали сообщение о подозрении двум итальянцам. Новости

В Донецкой области прокуратура согласовала заочное сообщение о подозрении двум гражданам Италии, которые воевали на стороне «ДНР». Об этом сегодня, 12 июня, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

«Прокуратурой Донецкой области согласовано заочное сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) УК Украины, 43-летнему и 30-летнему гражданам Италии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне террористической организации "ДНР"», – написала Сарган.

Как отметила пресс-секретарь генпрокурора, в ходе досудебного расследования установлено, что в 2014 году мужчины прибыли в Ясиноватую (Донецкая обл.) для добровольной «службы» в составе одного из незаконных вооруженных формирований (НВФ). В их обязанности входило дежурство на блокпосту и выполнение боевых задач, поставленных руководством.

По ее словам, сейчас продолжается досудебное расследование. «В ближайшее время прокуратура обратится в суд за разрешением на задержание подозреваемых с целью их привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», – добавила Лариса Сарган.

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