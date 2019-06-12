G7 или G8: Макрон рассказал, что должна предпринять Россия для возврата в формат. Новости

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает за «динамическое восстановление» отношений Европы и России. Об этом он заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS, сообщает «Европейская правда».

По словам президента, от усилий Москвы по реализации Минских соглашений и прекращению конфликта на Донбассе зависит, будет ли формат G7 расширен снова к G8 за счет членства России. «Я думаю, что если не будет прогресса в минском процессе, реформирования G8 быть не может», – сказал Макрон.

«Должен быть стратегический диалог с Россией, и должно быть динамическое обновление. Поэтому в ближайшие недели я буду иметь длительное, глубокое, стратегическое обсуждение с Владимиром Путиным в качестве как президента Франции, так и президента G7, чтобы иметь возможность снова открыть это», – отметил он, имея в виду саммит G20 в конце июня в Осаке.

Говоря об аннексии Крыма, он подчеркнул, что Европа не может закрывать глаза на «военный жест» со стороны Москвы.