Закона нет: Правозащитники никак не влияют на ужесточение режима пропуска на КПП в «ДНР». Новости

В Государственной пограничной службе Украины подтвердили, что на неподконтрольной украинским властям части Донетчины на КПП ввели более жесткий порядок пересечения. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, пишет «Радио Свобода».

«В первую очередь это относится к ограничению количества машин, которые они оформляют за единицу времени, но есть и другие изменения в правилах. Боевики аргументируют это необходимостью усиливать осмотры на предмет запрещенных веществ, но, по нашей информации, у них постоянные сбои с системами баз данных и нехватка людей», – говорит он.

На работе КПВВ с украинской стороны это не отразилось, но, разумеется, новые правила раздражают людей, которым приходится дольше ждать для того, чтобы выехать на подконтрольную украинской власти или въехать на неподконтрольную Киеву территорию.

Директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова рассказала, что правозащитники знают о проблеме с очередями на КПП, однако комментировать поведение незаконных вооруженных формирований (НВФ) – сложно и бессмысленно. Пропуск НВФ осуществляют в ручном режиме, как скажет руководство, и сами досмотры и такие блокпосты – незаконны. «Если бы со стороны Украины, как легитимного государства, были приняты меры, направленные на ограничение по каким-то критериям, мы могли бы оценивать законность и причину, а там закона нет, правовое поле не действует», – говорит Ястребова.

Ранее сообщалось, что в районе КПП «ДНР» «Еленовка» сегодня днем, 12 июня, по-прежнему много автомобилей.

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