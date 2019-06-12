Пересечение линии разграничения на Донбассе становится слишком утомительным и опасным, – МККК. Новости

При пересечении линии разграничения на Донбассе с наступлением жары долгое ожидание на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) становится слишком утомительным и опасным для людей. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине на странице организации в Facebook.

«Ежедневно люди пересекают линию соприкосновения, чтобы посетить своих детей, родителей или других родственников, или же получить пенсию. Они часами стоят в очереди для прохождения формальностей. С наступлением жары долгое ожидание на пропускных пунктах становится слишком утомительным и опасным. Здоровье многих, особенно пожилых людей, не выдерживает такого испытания», – говорится в сообщении.

Как отмечают в МККК, с начала этой недели «сообщают о смерти двух пожилых мужчин в очереди на пунктах пропуска». «В то же время тысячи других людей живут в постоянном страхе из-за вспышки насилия. Таков сегодня Донбасс», – подытожили в организации.

Напомним, при пересечении линии разграничения на КПВВ «Станица Луганская» с наступлением жары перегрев и обезвоживание стали основными проблемами людей, вынужденных долгие часы ждать в очередях.

Как сообщалось ранее, в течение мая линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекло 1 млн 203 тыс. 400 человек. Из них через КПВВ в Донецкой области – 896 тыс. 300 человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 307 тыс. 100 человек.

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