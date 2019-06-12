У Зеленского заверили, что отката назад по декоммунизации не будет. Новости

Представитель президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук исключает откат в вопросе декоммунизации. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

Стефанчук отметил, что законы о декоммунизации работают. И отката назад в декоммунизации «не планируется». «Что касается конкретно законов о декоммунизации: они работают, и слава богу, но я предметно не изучал их имплементацию. Я уверен, что нам надо немного изменить точку зрения. Все, что сделано – прекрасно. Если надо будет сделать что-то большее, то я уверен, что Владимир Зеленский как патриот Украины приложит к этому все усилия. Но надо не искать проблемы в прошлом, как с теми самыми поляками или венграми, а нарабатывать пути сближения, примирения, понимания друг друга», – сказал представитель президента в ВР.

По его мнению, в Украине должно быть больше названий улиц, которые не вызывают конфликта. «Я могу сказать свое личное мнение: я бы очень хотел, чтобы в Украине было больше улиц Шовковичных, Вишневых, Яблуневых. Тех, названия которых не вызывают конфликта. У Украины очень сложная история, но моментов, которые объединяют украинцев, гораздо больше, чем вещей, которые разъединяют… Основное задание государства, по моему убеждению – это не "разделяй и властвуй", а "объединяй и приумножай"», – подчеркнул Стефанчук.

Напомним, в Украине, в том числе на Донбассе, активно избавлялись от памятников Ленину. В одних регионах статую вождя переделали в олимпийца, в других памятники продали за немалые деньги. К примеру, в Луганской области монумент превратился в памятник Тарасу Шевченко.

В феврале 2018 года Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине фактически завершена. По данным института, только за 2016-2017 годы по всей стране снесли более 1 300 памятников Владимиру Ленину.

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