Столкнулись мотоциклы: Трое подростков погибли в ДТП на Луганщине. Новости

Сегодня, 12 июня, в Попаснянском районе (Луганская обл.) в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли трое подростков. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

По ее словам, происшествие произошло на автодороге между поселками Тошковка-1 и Тошковка. Сообщение о ДТП поступило в полицию в 15:20. «Выездом на место происшествия полицейскими предварительно установлено, что на автодороге произошло столкновение двух мотоциклов "ИЖ" и "Suzuki". В результате столкновения на месте ДТП от полученных телесных повреждений погибли трое 16-летние ребят – два водителя и пассажир, а девушка 16-лет с травмами госпитализирована в больницу», – рассказала Погукай.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции.

Напомним, четверо детей пострадали в ДТП, которое произошло в с. Подгоровка (Старобельский р-н, Луганская обл.) 10 июня.

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