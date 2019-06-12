В «ЛНР» директор колледжа побил студентку из-за аморального поведения . Новости

В «ЛНР» осужден директор колледжа, который избил несовершеннолетнюю учащуюся из-за аморального поседения. Об этом сегодня, 11 июня, сообщила пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

«В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый, будучи директором колледжа, причинил несовершеннолетней потерпевшей – учащейся колледжа побои и физическую боль по причинам аморального поведения последней, которое выразилось в том, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.

«В судебном заседании подсудимый вину свою признал полностью и раскаялся в содеянном. Судом назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 1 год ... ему установлен испытательный срок на 1 год», – уточняется в сообщении.