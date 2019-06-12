Рестарт Нормандского формата: В Германии видят шанс для переговоров. Новости

В Берлине все еще ждут реакции Москвы на мирные предложения нового президента Украины Владимира Зеленского и надеются на возобновление переговоров в Нормандском формате на высшем уровне в ближайшее время. Об этом сказал руководитель рабочего штаба «Украина» в МИД ФРГ Андреас Протманн, выступая в Берлине на конференции «Украина в избирательном году 2019», организованной Институтом европейской политики, сообщает «Укринформ».

«Мы надеемся, что сейчас будет шанс для рестарта. Хотя первые сигналы из Москвы не очень обнадеживающие, но мы надеемся, что Россия подумает дважды и вернется за стол переговоров. Мы действительно надеемся, что встречи в Нормандской формате возобновятся в скором времени», – сказал дипломат.

Он признал, что шаги Украины последнего времени, направленные на поиски мира, являются пока односторонними, и «было бы хорошо, если бы Россия в этот момент отреагировала». Германия, со своей стороны, готова помогать, в частности, разговаривая с РФ. При этом дипломат не согласился с упреком, что Запад давит на Украину и толкает ее к «компромиссам», поскольку очень хорошо понимает, что «компромиссы» могут повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране.

Протманн вспомнил недавний визит министра иностранных дел ФРГ Гайко Мааса вместе с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дриана в Киев, который охарактеризовал как «сильный сигнал» немецко-французской кооперации, совместной поддержки, сигналом новому президенту Владимиру Зеленскому по поддержке его усилий по созданию мира. Саму встречу двух глав МИД с Зеленским Протманн назвал «очень хорошей и очень оптимистичной».

В Берлине и Париже приветствуют то, что Зеленский хочет создать мир на востоке, что это является одним из приоритетов его политики, его преданность Минскому процессу и Нормандскому формату. «Германия и Франция будут продолжать оказывать поддержку этим усилиям», – заявил Протманн.

«Процесс должен быть перезапущен новой командой. Мы можем утверждать, что будет продолжение очень тесного нашего контакта с коллегами в Киеве», – заверил представитель немецкого внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что два государства продолжат усилия по освобождению украинских моряков (с родственниками которых Маас и Ле Дриан встречались в Киеве).