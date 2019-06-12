Это была шутка: У Зеленского пояснили намерения президента по снижению цены на газ для населения. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский говорил о снижении цены газа для украинцев в форме «шутки». Так сегодня, 12 июня, пояснил заявление главы государства представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус, передает телеканал «Украина».

Он отмечает, что никаких обещаний относительно удешевления стоимости газа Зеленский в своих предвыборных заявлениях не давал. Президент только объяснил, благодаря чему у украинцев может появиться шанс покупать топливо дешевле. От себя Герус предложил создать в Украине компанию-посредник, которая будет покупать газ в России.

«Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Но прямых обещаний он действительно не давал. Конечно, люди где-то даже в полунамеках, хотят видеть то, что они хотят видеть. Он говорил, что нужно увеличивать добычу газа, нам нужно инвестировать, и когда мы перестанем импортировать газ, а станем экспортером, возможно, тогда цена на газ упадет у нас на 20-30%, а может и больше», – сказал Герус.

Впоследствии он на своей странице в соцсети уточнил, что фраза о шутке из уст президента была неудачная, потому что тема тарифов – болезненная для украинцев.

Но заявление Геруса уже вызвало бурную реакцию в обществе. В частности, ее прокомментировали в парламенте.

«Не думаю, что эта тема для шуток, особенно для людей, которые последние деньги платят за эти проклятые тарифы. Люди показывают платежки и руки трясутся. И показывают – вот моя пенсия, которую мы получили, вот платежка за тарифы, которую мы вручили. Я думаю, точно и эти семьи, где я был, и миллионы семей, получающих платежки больше, чем зарплата и их пенсии, им точно не до шуток. Граждане хотят, чтобы президент сделал все для снижения тарифов. Пересмотреть бюджет, увеличить зарплаты, увеличить пенсии, очистить коррупционные схемы, отменить решение правительства о повышении тарифов и снизить эти тарифы, чтобы была справедливая цена на газ и справедливая цена на коммуналку», – в частности, отметил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Отметим, в ролике ЗеКоманды, опубликованном 21 февраля, Зеленский говорил об урегулировании вопроса тарифов и что совещался с экспертами, которые говорили о завышенных тарифах.

Также в конце апреля команда Владимира Зеленского призывала НАК «Нафтогаз Украины» и Кабинет министров провести консультации с МВФ и, вместо запланированного повышения, выйти на понижение цены на газ для населения с 1 мая. Соответствующее заявление было обнародовано на официальной странице Команды Зе в Facebook.

Тогда же спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков отмечал, что команда экспертов рассматривает возможность приостановить решение Кабмина о повышении цены на газ. «Насколько я понимаю, это один из реальных возможных механизмов снизить тарифы в стране», – заявил Разумков.