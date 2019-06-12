ВНО-2019: Обнародован график проведения в Украине дополнительной сессии (Инфографика). Новости

В Украине с 26 июня по 11 июля состоится дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). График проведения дополнительной сессии опубликовал сегодня, 12 июня, Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) на своей странице Facebook.

Так, дополнительная сессия ВНО будет проходить согласно следующему графику:

26 июня – математика;

27 июня – немецкий язык;

1 июля – французский язык;

2 июля – испанский язык;

3 июля – украинский язык и литература;

4 июля – физика;

5 июля – в английский язык;

8 июля – история Украины;

9 июля – биология;

10 июля – география;

11 июля – химия.

Как уточняется, результаты дополнительной сессии ВНО будут известны до 18 июля.

Напомним, 3 июня, по всей Украине начали работу образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина».

Ранее сообщалось, что на КПП «ДНР» не пропускают детей для сдачи внешнего независимого оценивания на подконтрольной украинским властям части Донецкой области.

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