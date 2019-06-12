В Макеевке автобус врезался в столб – у водителя приступ эпилепсии (Фото). Новости

В неподконтрольной украинской власти Макеевке произошло ДТП. Автобус с пассажирами врезался в столб по причине того, что у водителя произошел эпилептический приступ. Об этом сегодня, 12 июня, сообщают пользователи соцсетей.

«Сегодня, в 8:45, у водителя автобуса № 30 произошел эпилептический приступ. Автобус врезался в столб, не доезжая рудбольницы, остановка "Пятиричка". Чудом удалось избежать жертв! Местные жители говорят, что у водителя данного автобуса не первый раз такая ситуация! Как он проходил медкомиссию и кто его взял на работу – загадка! Будьте осторожны, садясь в данный автобус!», – говорится в сообщении.

Горожане активно обсуждают произошедшее: