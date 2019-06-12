Житель Луганщины торговал гранатометами в Донецкой области. Новости

Суд признал жителя Луганской области, который торговал гранатометами в Донецкой области, виновным в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами) УК Украины и назначил ему наказание, связанное с реальным лишением свободы. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры в Донецкой области.

Суд установил, что в октябре 2018 года 28-летний ранее судимый за оставление места службы житель Луганской области приехал в Святогорск (Донецкая обл.) на отдых и нашел в заброшенном здании два ручных гранатомета РПГ-22, которые перенес в ближайший овраг, где спрятал, прикрыв листьями и ветками.

С целью незаконного сбыта найденного оружия 19 февраля 2019 года злоумышленник встретился на территории автостанции Славянска с покупателем и проследовал на его автомобиле к своему тайнику. После продажи гранатометов «продавец» получил денежные средства в сумме 8 тыс. грн. В этот же день мужчину задержали полицейские.

Приговор суда – 5 лет лишения свободы.