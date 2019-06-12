В Краматорске жители испуганы роями шершней. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) жители обсуждают появление в городе роев шершней, при этом некоторые уверяют, что это азиатский шершень. Об этом сообщается на странице в Facebook группы «I Краматорск».

«В Краматорске появились крупные азиатские шершни. Они очень опасны. Укус их может быть смертельным, особенно для детей. Так как они жалят многократно, главное не допустить повторного. Возле моего дома целое полчище летает», – сообщает житель города Игорь Матвеев.

Жители активно поддерживают сообщения, уверяя, что также встречали таких насекомых:

Наталья: « На территории 37 детского сада уже 2-й год в пнях перед садом, а руководство не реагирует »;

»; Руслана: «Возле морга их тьма»;

Наталья: «Фото сделала в районе Шлаковой горы »;

»; Анна: « На территории 89 детского сада в двух старых пнях их целый рой, даже МЧС вызывали »;

« »; Яна: « Возле 25 школы их тьма кишела около тротуара возле спиленного дерева ».

В обсуждении пользователи пишут, что такие насекомые уже давно есть и в других городах Донецкой области:

« В Доброполье тоже видела таких в двух местах. Живут в старых пнях » .

При этом часть пользователей настаивают, что это не могут быть африканские шершни, уточняя, что это обычные шершни. В ответ в обсуждении также приводят фото крупного дохлого насекомого, сравнив его размеры с прищепкой.