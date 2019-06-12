В «ДНР»: В Донецке на газовой заправке сгорел автомобиль (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке на газовой автозаправке сгорела машина. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Уточняется, что ЧП произшло на Петровского, 182-б, сегодня в 18:00.

При этом в обсуждении городане спорят о том, что безопаснее использовать в качестве топлива – газ или бензин, а также предполагают, что вскоре могут начаться массовые проверки по использованию газа автолюбителями и прохождению техосмотра. «Она загорелась, чтоб теперь всех нагибать за газ и техосмотр, еще пару акций и можно нагибать», – считает дончанин Анатолий.