Около 50 человек: В ОБСЕ рассказали об очереди в «ЛНР» за паспортом РФ. Новости

Во временно неподконтрольном украинской власти Славяносербске (Луганская обл.) люди подают документы для получения паспортов Российской Федерации. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 12 июня.
«В н. п. Славяносербск (неподконтрольный правительству, 28 км к северо-западу от Луганска) члены патруля Миссии видели примерно 50 человек (женщины и мужчины разного возраста), ожидавших в очереди на подачу документов для получения паспортов Российской Федерации и "паспортов ЛНР"», – говорится в отчете.
Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.
Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».
В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.
Как сообщалось ранее, во дворах «миграционных отделов» в неподконтрольном украинским властям Донецке люди сами ведут записи на две очереди, в зависимости от вида паспорта. Например, в паспортном столе Калининского района Донецка к 15 мая в списке на «паспорт ДНР» было около 540 человек, на российский – 470. В день успевают принять до 10 человек в каждом отделе. Но очередь сокращается преимущественно за счет тех, кто не успел прийти на перекличку. Также часто списки «очередников» пропадают, в итоге, формируются новые.
Ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.
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