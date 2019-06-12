Поезд Интерсити «Константиновка - Киев» курсирует в штатном режиме. Новости

Информация о том, что с 18 июня отменен поезд Интерсити + сообщением Константиновка – Киев, не соответствует действительности. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Указанный поезд и в дальнейшем курсирует на маршруте», – говорится в сообщении. «Укрзализныця» призывает не распространять ложную информацию.

Ведомство уточняет, что из Киева поезд отправляется в 6:12 и прибывает в Константиновку в 12:48, в обратном направлении поезд отправляется в 16:20 и прибывает в столицу Украины в 23:05. Билеты на этот поезд и другие поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и в системе онлайн-продажи booking.uz.gov.ua.

Напомним, что Интерсити + сообщением Константиновка – Киев проходит через такие города Донецкой области, как Славянск, Краматорск, Дружковка.