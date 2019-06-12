Война шла за ними по пятам: Как переселенцам из Донецка помогли преодолеть травму войны (Видео). Новости

Переселенцы из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Елена Воронина и ее сын Ваня Васильев несколько раз попадали под обстрелы. Снаряды уничтожили жилье, и семье переселенцев пришлось начинать все с нуля. Но самое сложное было – преодолеть травму войны, ведь она преследует каждую вторую семью из прифронтовой зоны.

Елена с сыном ценят время, проведенное в тишине и покое. Ведь чтобы забыть страшные дни в их жизни, понадобились годы. «Мы долго пытались бежать от войны, но она догоняла нас в разных местах. Мы жили в Донецке, начались сильные обстрелы. Нас друзья позвали в Краматорск, в феврале 2015 года, был страшный обстрел, когда погибло много людей, и в том числе был обстрелян садик, в который ходил Ваня», – вспоминает Елена Воронина.

«Учительница всех обняла, а я был с краюшку, руки у нее ж не такие большие, она не всех успела обнять. Некоторые плакали», – добавляет Ваня Васильев.

После обстрела Ваню преследовали кошмары. Елена тогда разрывалась между сыном и тремя работами. Семья переселенцев потеряла не только жилье, но и все имущество. «Ты не увезешь, всю ту жизнь, которая была. Все то, что ты работал, копил, все эти вещи, мебель, что ты недавно купил. Много работали для этого, а это оказалось, что это такой песок, который прошел сквозь пальцы», – говорит Елена Воронина.

Преодолеть кризис матери и сыну тогда помогли психологи. Поэтому, узнав о проекте Фонда Рината Ахметова «Мирное лето – детям Донбасса!», Елена отправила сына на отдых в Святогорск, ведь здесь пятый год работают с травмой войны. «Это не факел, который нужно зажечь, а сосуд, который нужно наполнить. Для того, чтобы люди сами могли справляться со своими проблемами. И эти проблемы не передавались по наследству дальше», – объяснила психолог Фонда Рината Ахметова Вера Карапитян.

Ваня едва дождался старта нового сезона. Теперь его ждут 2 недели восстановления: лечебные процедуры, квесты, встречи с актерами, писателями. На бесплатный отдых приехали дети, живущие по обе стороны от линии разграничения. «Это важный проект для детей, потому что здесь дети могут найти себя, могут забыть все, что было. Я люблю сюда приезжать, потому что здесь хорошая атмосфера, много хороших людей. Я считаю, что детство, это время, когда человек должен провести с радостью», – поделился Ваня.

«Когда мой ребенок первый раз побывал там, он приехал с такими рассказами, с такими впечатлениями», – отметила мама Вани.

Этим летом проект работает в 3 смены. За все время существования «Мирного лета» к нему присоединились 4 тысячи детей.

Источник: ТК «Донбасс»