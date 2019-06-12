Украинский язык будет единственным государственным, – представитель президента в ВР. Новости

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что внесение правок в Закон о языке не исключено. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

Стефанчук подчеркнул, что украинский язык будет единственным государственным. «Если имплементация этого закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь – единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский», – заявил представитель Зеленского в ВР.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины 25 апреля приняла Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (№ 5670-д).