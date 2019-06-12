Суд арестовал подозреваемого в убийстве «Сармата» . Новости

Печерский районный суд Киева взял под стражу до 12 июля подозреваемого в организации убийства известного общественного деятеля, ветерана антитеррористической операции (АТО) на Донбассе Виталия Олешко «Сармата» – Михаила Сигиду, сообщает «Радио Свобода».
Сторона обвинения заявляла, что он мог убежать, давить на суд или уничтожить вещественные доказательства. Кроме того, в прокуратуре отметили, что Сигида не имеет постоянного места жительства.
Адвокат Сигуды указал, что его подзащитный плохо себя чувствует, а риски назвал необоснованными.
Ранее сообщалось, что 6 июня 2019 года Печерский районный суд Киева рассмотрел ходатайство следователя Национальной полиции о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Михаилу Сигиде, которому вручено уведомление о подозрении в убийстве Виталия Олешко. По результатам рассмотрения, в удовлетворении ходатайства следователя отказано, подозреваемый освобожден из-под стражи с одновременным избранием меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с возложением на него процессуальных обязанностей, в том числе использования электронного средства контроля. Генеральная прокуратура Украины намеревалась обжаловать решение суда.
Напомним, Виталий Олешко был убит в Бердянске 31 июля двумя выстрелами из обреза. Правоохранители задержали одного из возможных заказчиков убийства Виталия Олешко («Сармата»). Исполнителем был назван бывший снайпер добровольческого батальона «Торнадо». 4 апреля Печерский суд Киева продлил срок досудебного следствия по делу убийства Олешко еще на один месяц, до 30 июня включительно.
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