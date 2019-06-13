От комнат без удобств до апартаментов: Сколько стоит отдохнуть на «подконтрольном» Азовском море (Видео). Новости

В Донецкой области на побережье Азовского моря уже стартовал курортный сезон. Сейчас снять комнату в Мелекино можно по цене от 70 грн в сутки. Цена зависит от условий. Так, аренда комнаты с холодильником, печью и душем обойдется в 150-200 грн в сутки.

Как рассказала Нины Сидоченко, на Азовском побережье она отдыхала не раз, но в Мелекино – впервые. Комнату сняла с приемлемыми условиями. «Очень даже нормально, 200 гривен в сутки. И холодильник новый большой, и газовые печи есть, и душ есть. Все есть», – отметила Нина.

Третий год подряд отдыхают в Мелекино Александр и Елена Маленки из Киева. Живут в пансионате и условиями довольны. «Туалет, кухня, все свое. Как однокомнатная квартира. Очень удобно, нормально. Территория ухоженная», – делятся супруги.

По словам жителей, которые сдают комнаты, цены, по сравнению с прошлым годом, не изменились. Комната с холодильником, кроватями, телевизором и доступом к интернету будет стоить 70 грн в сутки с человека. «Цены у нас не добавились. Как они были в прошлом году, в позапрошлом, так они и остались. Если комната с кондиционером, то 150 грн с человека в сутки. А без кондиционера – 70 грн. К нам приезжают как домой. Мы выдаем и печки, и посуду», – пояснил хозяин мини-отеля Андрей.

Проживание на базе отдыха станет в несколько раз дороже. Но о комфорте здесь позаботились больше. В каждом номере есть широкие кровати, кондиционеры, душ и туалет. Есть также комнаты с кухней. При таких условиях придется заплатить 350 грн в сутки.

«Сейчас – 200 грн с человека. Немного позже, с 21-го числа цены поднимутся. Будет 250 грн в сутки. Это в корпусе, где нет кухни. Конечно, с кухнями дороже – 350 грн. Поскольку затраты и на электроэнергию, и воду», – прокомментировала помощник администратора пансионата Елена Клочкова.

Разгар сезона на Азовском побережье ожидают в июле. Тогда цены пойдут вверх.

Источник: ТК «Сигма»