В «ДНР»: Отдыхающие показали бесплатные пляжи Седово (Фото, видео). Новости

Основная проблема главного морского курорта «ДНР» – поселка Седово, на Азовском побережье – отсутствие свободной береговой линии. Все побережье перегорожено заборами пансионатов и баз отдыха, которые таким образом защищают свои пляжи. Об этом рассказал житель неподконтрольного украинской власти Донецка Михаил Саныч, который со своей спутницей Екатериной посетили курорт 7 и 8 июня.

В Седово не получится прогуляться вдоль берега. «Здесь все пляжи загорожены. Если в Бердянске (Запорожская обл., – ред.) поехать на дикий или общественные пляжи, там вообще нет ограждений. В Мелекино (подконтрольная Украине часть Донетчины, – ред.) – общий пляж, огорожена только территория пансионатов, а пляжи общие», – комментирует Саныч.

Помимо платных и зон отдыха пансионатов в центральной части поселка есть 4 бесплатных пляжа.

Первый, на котором купаться опасно из-за штырей на дне, Саныч демонстрировал ранее. Ориентиром второго бесплатного пляжа является местный «ДонМак». На берегу сразу встречает предупреждение от «поссовета»: «Внимание! Разбитая дамба, камни на берегу и в воде. Купаться запрещено – прохода нет». «Здесь слишком много камней, первый пляж получше был», – считает Екатерина.

«Если сравнивать с первым пляжем, то он оказался более презентабельным. А здесь никто не купается, и на берегу людей практически нет», – добавляет Михаил.

Далее пара прогулялась по территории пансионата «Алые паруса», где Саныч отдыхал в детстве. «Раньше он был самый крутой. Но в пансионаты заселяются по путевкам или заранее договариваются о бронировании номеров. Заселение будет с 10 июня», – комментирует он.

Также дончане посетили пляж данного пансионата. «Здесь немного поприятней. Видно, что пансионат за пляжем ухаживает. Пляж – без камней», – констатирует Саныч.

Третий бесплатный пляж с народным названием «Арка», который посетили Екатерина с Михаилом, находился в сторону пансионата «Гелиос». «Он тоже камянистый. Но общедоступный и бесплатный», – говорят дончане.

Не доходя до заповедника находится четвертый пляж «Парадиз» он делится на закрытую (платную) и открытую зоны. «Пляж песчаный, широкий. Еще здесь за 250 руб. (103 грн по местному курсу валют, – ред.) можно переночевать с палаткой. Там есть вода, душ, туалет», – сообщил Саныч.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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