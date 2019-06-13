В Нидерландах родственники погибших в катастрофе MH17 вышли под посольство РФ. Новости

Родственники жертв катастрофы MH17, произошедшей на Донбассе в июле 2014 года, устроили акцию протеста под российским посольством в нидерландской Гааге, сообщает «Сегодня» со ссылкой на NOS.

Перед зданием посольства РФ установили 298 белых стульев, символизирующих 298 жертв сбитого MH17. Стулья установлены как в самолете, включая проходы. Некоторые родственники положили цветы на стулья.

Как отмечается, люди вышли на протест против позиции России, которая, по их словам, отказывается говорить относительно своей причастности к катастрофе самолета в 2014 году.

«Мы хотим призвать Россию к ответу. Вполне ясно, что они сыграли свою роль в катастрофе MH17», – сказал участник акции Сандер ван Луик, добавив, что «молчание политически мотивированное».

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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