Как россияне относятся к раздаче паспортов РФ в «Л-ДНР», – опрос. Новости

В России 70% граждан поддерживают решение президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства населением из «Л-ДНР». Об этом идет речь в социологическом опросе российской компании «Левада-Центр».

Согласно опросу, 33% россиян полностью поддерживают и 37% скорее поддерживают упрощенную процедуру вступления в гражданство РФ жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса. 12% скорее не поддерживают и 10% россиян не поддерживают это решение президента России Владимира Путина.

Кроме того, 36% респондентов считают, что раздача паспортов РФ для «Л-ДНР» станет бременем для российского бюджета. Еще 26% россиян думают, что это обострит напряженные отношения между Россией, Украиной и поддерживающими Украину странами Запада. Только 22% россиян убеждены, что это станет шагом для урегулирования отношений между Россией и Украиной.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Как сообщалось ранее, во дворах «миграционных отделов» в неподконтрольном украинским властям Донецке люди сами ведут записи на две очереди, в зависимости от вида паспорта. Например, в паспортном столе Калининского района Донецка к 15 мая в списке на «паспорт ДНР» было около 540 человек, на российский – 470. В день успевают принять до 10 человек в каждом отделе. Но очередь сокращается преимущественно за счет тех, кто не успел прийти на перекличку. Также часто списки «очередников» пропадают, в итоге, формируются новые.

Ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.

* Опрос был проведен 24–29 мая 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения из 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

Читайте также: