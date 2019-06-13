Парубий подписал закон об импичменте президента. Новости

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в среду, 12 июня, подписал закон №1098 «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», в котором прописана и процедура импичмента президента. Об этом сообщается на сайте парламента.

Согласно информации, документ в этот же день был передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщалось ранее, закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» был принят 6 июня 2019 года. При этом президент Украины Владимир Зеленский 29 мая 2019 года подал в Верховную Раду свой законопроект об импичменте главы государства, в котором прописана специальная процедура отставки.

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