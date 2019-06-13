Раненых на Донетчине военных авиацией отправили в Киев (Фото). Новости

9 раненых бойцов отдельного отряда спецназначения «Азов» мариупольского полка Нацгвардии, что получили ранения в ходе артобстрела под Новолуганским (Бахмутский р-н, Донецкая обл.), авиацией доставлены из Днепра в Киев для дальнейшей реабилитации и восстановления. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

После обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в ночь на 7 июня раненых бойцов доставили в полевой госпиталь, откуда эвакуировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, где состояние пострадавших стабилизировали.

Позже самолет АН-72 Национальной гвардии доставил военных в Киев. Эвакуацией раненых из Днепра в Киев руководил полковник медицинской службы, начальник военно-медицинского управления Главного управления НГУ Олег Михайлик. По его словам, сейчас состояние бойцов удовлетворительное, дальнейшее лечение и реабилитацию они будут проходить в Центральном госпитале Министерства внутренних дел Украины.

«В результате обстрела гвардейцы получили минно-взрывные ранения различной тяжести. Одному из бойцов повредило нижнюю конечность, еще один получил проникающее ранение грудной клетки. В ведомственном госпитале они будут находиться до полного выздоровления, а потом вернутся в свое подразделение», – пояснил офицер.

Как сообщалось ранее, раненые во время обстрела со стороны НВФ позиций Объединенных сил под Новолуганским (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) бойцы ВСУ были эвакуированы в госпиталь.

Напомним, по данным штаба ООС, за минувшие сутки вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих погибли, 6 военных получили ранения, еще 4 травмированы.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского и других населенных пунктов в ночь на 7 июня свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

Также сообщалось, что в МВД рассказали подробности гибели украинских военных.

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