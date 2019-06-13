В ОБСЕ рассказали о новых случаях ранений мирных жителей. Новости

Возле Веселого девочка получила ранения в результате взрыва, а в Зайцево вследствие обстрела была ранена женщина. Об этом в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 12 июня.

Как отмечают наблюдатели, 10 июня возле неподконтрольного украинским властям Веселого наблюдатели видели 7-летнюю девочку с корочкой на ране, которая заживала на левом предплечье. 30-летняя мать и бабушка (60-70 лет) девочки сообщили, что она находилась во дворе их дома, когда вечером 30 мая в 10 метрах от нее во дворе соседнего дома произошел взрыв.

31 мая наблюдатели зафиксировали повреждения гаража в соседнем дворе, по оценке, в результате разрыва ракеты из противотанкового ракетного комплекса.

Также в ОБСЕ сообщают, что 10 июня в больнице №2 в неподконтрольной украинским властям Горловке медицинский персонал сообщил членам патруля Миссии, что 9 июня в больницу поступила женщина с осколочным ранением левого плеча; ей была оказана помощь, и она вернулась домой в тот же день.

11 июня команда СММ разговаривала по телефону с женщиной (в возрасте 81-89 лет), которая проинформировала, что вечером 8 июня, находясь возле своего дома в неподконтрольной украинским властям части поселка Зайцево, она почувствовала боль в левом плече и заметила кровотечение. Она также сообщила, что из-за продолжающегося обстрела она не смогла покинуть свой дом для получения медицинской помощи и обработала рану самостоятельно. 9 июня приехал ее внук и доставил ее в больницу в Горловке.

Наблюдатели не смогли добраться до этого дома в Зайцево из соображений безопасности.