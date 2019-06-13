Сельской медицине не обойтись без серьезной финансовой поддержки из Госбюджета, – мнение. Новости

Сельская медицина в Украине крайне нуждается в финансовой поддержке из Государственного бюджета. Об этом заявил премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников во время рабочей поездки в Донецкую область. В селе Гришино Покровского района оппозиционер посетил местную амбулаторию, сообщает пресс-служба «Оппозиционного блока».

Сообщается, что гришинцы поблагодарили Бориса Колесникова за вклад в развитие края и приняли решение выдвинуть его кандидатом в народные депутаты по 49 избирательному округу (Донецкая область). Политик в свою очередь пообещал сделать все возможное для исправления ошибок, которые за пять лет допустила в медицине уходящая власть.

«Медики – это практически святые люди, как и учителя. Несмотря на практически нищенскую зарплату, все 28 лет независимости они оставались на своих местах и лечили людей», – отметил Колесников.

По словам политика, в нынешних условиях сельской медицине не обойтись без поддержки из Государственного бюджета. «В Бельгии, если вы открыли в селе даже небольшой супермаркет, правительство вам компенсирует все расходы. Строить там супермаркет не выгодно. Там нет покупательского спроса. Но вы позаботились о селянах, а значит, государство компенсирует вам расходы. Такая политика необходима и Украине», – подчеркнул Колесников.

Кроме того, Борис Колесников уверен, что в будущем украинское здравоохранение перейдет на работу по принципу медицинского страхования.

«Страховая медицина – это догма для современного мира. Ни один человек сам по себе не в состоянии оплатить все медицинские услуги. Для этого создается простой "треугольник": пациенты, больница и финансовый центр. Пациент всегда идет в больницу, а оплачивает все услуги финансовый центр. То, о чем говорит Ульяна Супрун, указывает на то, что она, мягко говоря, не специалист в этом вопросе», – заявил политик.

По словам Бориса Колесникова, европейский уровень жизни в Украине можно достигнуть исключительно упорным трудом.

«Всем нравится европейский уровень жизни. Но он достигнут каторжным трудом нескольких поколений: с 1945 по середину 1970-х. Этого не нужно бояться. Ничего невозможного нет. 29 лет назад все смеялись над поляками и говорили, что это – не нация, а профессия. Посмотрите на Польшу сейчас. Люди счастливы, они построили новую страну, привлекли инвесторов, у них нет никаких продажных судей. Это – самое главное», – подытожил Борис Колесников.