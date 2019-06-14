На разминирование Донбасса деньги из госбюджета не выделяются, – Черныш. Новости

В Украине нет отдельных государственных программ по разминированию Донбасса, поэтому деньги из госбюджета на эти цели не выделяются. Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) Вадим Черныш.

По его словам, в 2019 году были выделены средства только для информирования местного населения, проживающего вблизи линии разграничения на Донбассе, о минной опасности.

«Впервые за всю историю в бюджете этого года было выделено 5 млн грн на то, чтобы запустить проекты по информированию о минной опасности в зоне, приближенной к линии или бывших боевых действий, или приближенной сейчас к линии разграничения. Но непосредственно на разминирование деньги сейчас не выделяются. Вернее, их крайне мало, и все, что делают подразделения Министерства обороны, ГСЧС, – это за счет средств, которые им выделяются для функционирования. А отдельных мощных проектов сейчас, к сожалению, нет. Это сотни миллионов долларов», – поясняет Черныш.

«Информация чрезвычайно важна. Информация доносится и листовками, и обозначениями [заминированных территорий], и базами данных. Но дальше: обозначили – надо разминировать. Затраты неимоверные, и затраты до этого момента не были предусмотрены, поэтому мы не можем разминировать даже там, где обстрелов нет, потому что нет расходов государственного бюджета, потому что закона до последнего времени не было, на основании которого можно было бы эти затраты делать», – рассказал глава МинВОТ.

Он также сообщил, что вопросами разминирования Донбасса сейчас занимаются и военные и гражданские эксперты, но на решение этой проблемы в комплексе могут уйти годы, особенно в условиях непрекращающихся боевых действий.

Как сообщалось ранее, с начала вооруженного конфликта на Донбассе в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадали более 800 гражданских лиц.

Напомним, в Украине вступил в силу закон о разминировании Донбасса. Сколько понадобится времени, чтобы полностью разминировать Донбасс, пока не знает никто. Также сообщалось, что в Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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