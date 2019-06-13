В штабе ООС показали тренировку пограничников на побережье Азовского моря (Видео). Новости

Пограничники из состава Объединенных сил тренировались на побережье Азовского моря. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
«Боевые экипажи "БТР" и "Humvee" Донецкого пограничного отряда в полевых условиях, приближенных к боевым, в очередной раз отработали вопросы участия пограничных подразделений в противодесантной обороне побережья Азовского моря в районе проведения операции Объединенных сил», – рассказали в пресс-центре.
Там добавили, что, несмотря на резкие изменения погоды, «зеленые береты» совершили маневрирование на бронированной технике и били по целям, в том числе с ходу.
«Таким образом, усовершенствованы практические навыки механиков-водителей по управлению боевой техникой, а также наводчиков башенно-пулеметных установок в знании материальной части оружия и ведении огня днем и ночью. Пригодились здесь и возможности БПЛА для разведки противника, местности и корректировки огня», – отметили в штабе.
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