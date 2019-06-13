Ситуация в пунктах пропуска утром 13 июня: Проезда ожидали 220 авто. Новости

Сегодня утром, 13 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 43 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10 390 человек и 1 175 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9 390 человек и 1 570 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7 950 человек и 1 260 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4 550 человек и 985 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10 680 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 50/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/20;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/60;

КПВВ «Гнутово» – 0/0.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Аннушка: «5:31. Марьинка в Донецк 30+ общая, 15+ льгота и суперльгота»;

Аннушка: «6:53. "Каргилл" в Донецк 7 основная. Льгота 6. "Каргилл" из Донецка на мосту основная, льгота не видно».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Andriy: «6:19. Куликово, 5:45. На выезд очередь на знаке "конец Куликово". Куликово, 6:20. Очередь в селе, протяжки каждые 15-20 минут на пару машин, вклинивается "льгота"»;

Andriy: «7:08. Куликово за час на 17 машин основная»;

«Администратор»: «7:40. Пищевик в Мариуполь между ежами край»;

Andriy: «8:17. Куликово. Четко два ряда пускают поровну: льгота и общая. За 2,5 часа с начала камышей на проверку».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.