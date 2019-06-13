Кто эти люди: Политолог рассказал о новых российских кураторах «Л-ДНР». Новости

Новыми кураторами «Л-ДНР», кроме российского чиновника и дипломата Михаила Бабича, являются еще два человека. Об этом рассказал политолог Константин Бондаренко.

«Бабича летом 2016 года пытались назначить послом в Украину вместо Зурабова, тогда он не получил агреман. Но уже тогда было понятно, что Бабич все-таки будет заниматься Украиной, и Украину он никогда не выпускал из своего поля зрения», – отметил Бондаренко.

По его словам, сегодня украинское направление, в частности «Л-ДНР» также находится в поле зрения двух мощных политических игроков в России – это Дмитрий Козак и Сергей Чемизов.

«Козак является уроженцем Кировоградской области, но он сформировался в Санкт-Петербурге, входит в команду приближенных лиц к Путину. Козак является вице-премьером РФ по топливно-энергетическому комплексу, частично курирует вопросы промышленности. Он один из тех, кто сегодня курирует Донбасс», – рассказывает политолог.

«Чемизов – это корпорация "Ростех". Это человек, который занимается рынком вооружения России, всеми операциями, связанными с вооружением, это влияние на армию. Это человек, который тесно связан с Шойгу и другими игроками в российской политике. Это не первый и не второй в окружении Путина, но человек действительно влиятельный. Его люди, ним курируемая структура "Внешторгсервис", начиная с 19 апреля этого года, полностью взяли под свой контроль все предприятия, находящиеся на Донбассе – в "ДНР" и в "ЛНР"», – продолжил Бондаренко.

Он добавил, что «официально» в «Л-ДНР» на «национализированных» предприятиях, которые контролирует «Внешторгсервис» на неподконтрольном Украине Донбассе, работают или связаны с работой 500 тыс. человек.

«Человек Чемизова, которого он выписал из Иркутска, сегодня является "вице-премьером ДНР". Сегодня все неприкрыто контролируется в "ДНР" именно структурами Чемизова. Произошла пересменка. Таким образом можно говорить об ослаблении Суркова, но Сурков остается, должность за ним остается», – отметил эксперт.

Политолог уверен, что Кремлю невыгодно финансировать «Л-ДНР», поскольку они не приносят России никакой пользы, отставка помощника президента России Владислава Суркова с поста куратора «Л-ДНР» ни к чему хорошему для Украины не приведет, а назначение российским куратором «республик» Михаила Бабича только осложнит урегулирование конфликта на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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