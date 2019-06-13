Красный Крест направил почти 300 тонн помощи на неподконтрольный Донбасс. Новости

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса 294,75 тонн гуманитарного груза. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 16 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены строительные и сельскохозяйственные материалы, продовольственные наборы, медицинские препараты, а также корм для домашних животных. В целом оформлен гуманитарный груз весом 294,75 тонны», – сказано в сообщении.