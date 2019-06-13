Что россияне думают о будущем «Л-ДНР», – опрос. Новости

В России 29% граждан считают, что «Л-ДНР» должны стать «независимым государством», в 2017 году так считали 37% россиян. Об этом идет речь в социологическом опросе компании «Левада-Центр».

Согласно опросу, присоединение «Л-ДНР» к России поддерживают 27% респондентов, в 2017 году такого мнения придерживался 21% опрошенных. За то, чтобы неподконтрольный украинским властям Донбасс оставался в составе Украины, но получил большую независимость, высказались в этом году 17% граждан РФ, в 2017-м – 21%.

Чтобы неподконтрольные территории Донбасса оставались частью Украины на тех же условиях, как это было до начала вооруженного конфликта, поддерживают 14% россиян, в 2017 году сторонников такого мнения было всего 7%.

Еще 13% россиян затруднились ответить на вопрос о политическом будущем неподконтрольного Украине Донбасса.

«Левада-Центр» опубликовала инфографику, какой из вариантов россияне предпочитали для Донбасса за последние годы:

Также, согласно этому опросу, в России 33% граждан поддерживают решение президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства населением из «Л-ДНР», не поддерживают 10%. При этом 36% респондентов, считают такое решение бременем для бюджета РФ.

* Опрос был проведен 24–29 мая 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения из 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

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