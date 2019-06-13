В Донецке женщина выпала из окна многоэтажки на крышу торгового павильона . Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке женщина упала с 3-го этажа многоэтажки на кровлю торгового павильона. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», 13 июня по ул. Большой Магистральной в Пролетарском районе Донецка сотрудники «МЧС» оказывали помощь женщине, упавшей с 3-го этажа 5-этажного дома на кровлю торгового павильона.

«Спасатели ГПСО г. Донецк с помощью трехколенной лестницы, жестких носилок и спасательной веревки спустили женщину с кровли, передали ее работникам "скорой медицинской помощи" для госпитализации», – уверяют в «республике».