Сводка из зоны ООС за 12 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 28 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов со стороны противника один украинский военный получил ранения. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

у Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Авдеевки – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем;

вблизи Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

у Широкино – из автоматических гранатометов;

у Новотроицкого – из гранатометов различных систем;

у Старогнатовки – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Лебединского – из стрелкового оружия;

на окраине Талаковки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

у Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Новотошковского – из автоматических гранатометов, стрелкового оружия;

у Попасной – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новгородского – из минометов калибрами 120 и 82 мм, стрелковое оружие;

у Зайцево – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

в районе Луганского – из гранатометов различных систем;

у Пивденного – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил 3 раза.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции украинских военных вблизи Водяного – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции Объединенных сил:

у Боровского (Северодонецк) – из артиллерии калибром 152 мм;

на окраине Луганского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ открыли утром огонь из минометов и 152-миллиметровых орудий по Докучаевску и югу ДНР. В период с 06:00 до 06:40 зафиксированы обстрелы по Докучаевску и селу Ленинское (после переименования – Ужовка – ред.). Данные о жертвах и разрушениях уточняются».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и села Нижнее Лозовое. Огонь велся из минометов калибром 82 мм и автоматических станковых гранатометов АГС».