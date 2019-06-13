Сводка из зоны ООС за 12 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 28 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов со стороны противника один украинский военный получил ранения. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:
- у Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Авдеевки – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем;
- вблизи Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- у Широкино – из автоматических гранатометов;
- у Новотроицкого – из гранатометов различных систем;
- у Старогнатовки – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Лебединского – из стрелкового оружия;
- на окраине Талаковки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:
- у Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Новотошковского – из автоматических гранатометов, стрелкового оружия;
- у Попасной – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Новгородского – из минометов калибрами 120 и 82 мм, стрелковое оружие;
- у Зайцево – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- в районе Луганского – из гранатометов различных систем;
- у Пивденного – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил 3 раза.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции украинских военных вблизи Водяного – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции Объединенных сил:
- у Боровского (Северодонецк) – из артиллерии калибром 152 мм;
- на окраине Луганского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
В «ДНР» сообщают, что «ВСУ открыли утром огонь из минометов и 152-миллиметровых орудий по Докучаевску и югу ДНР. В период с 06:00 до 06:40 зафиксированы обстрелы по Докучаевску и селу Ленинское (после переименования – Ужовка – ред.). Данные о жертвах и разрушениях уточняются».
В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и села Нижнее Лозовое. Огонь велся из минометов калибром 82 мм и автоматических станковых гранатометов АГС».
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