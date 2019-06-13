На Луганщине снаряд попал в квартиру. Новости

На Луганщине незаконные вооруженные формирования (НВФ) «ЛНР» обстреляли жилые кварталы в Золотом-4. Об этом сегодня, 13 июня, на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Луганской обладминистрации Юрий Клименко.

«Вторые сутки тишины в Станице Луганской. Но только в Станице! В Золотом-4, снова обстреливали мирные кварталы. Снаряд влетел прямо в окно квартиры дома по улице с символическим названием Уютная. К счастью, обошлось без жертв», – сообщил он.

Напомним, 5 июня в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Очередное перемирие на Донбассе могут объявить 19 июня.

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