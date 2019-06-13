На Луганщине горел вагончик-магазин. Новости

В Новопсковском районе Луганщины спасатели ликвидировали возгорание крыши вагончика, оборудованного под магазин. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Сообщается, что 12 июня в 23:16 спасателям поступило сообщение о пожаре по ул. Бондаря в с. Булавиновка.

«Прибыв на место происшествия, спасатели 22-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что горит крыша вагончика, оборудованного под магазин. Пожар на площади 33 кв. м локализован в 00:04 и ликвидирован в 1:26. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено», – сообщили в ГСЧС.

Также сообщается, что предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электросети.