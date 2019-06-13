Глава МинВОТ рассказал о проблемах разминирования Донбасса. Новости

Вопросами разминирования Донбасса занимаются и военные и гражданские эксперты, но на решение этой проблемы в комплексе могут уйти годы, особенно в условиях непрекращающихся боевых действий. Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) Вадим Черныш.

«Называются разные цифры [заминированной территории Донбасса], но более-менее сейчас распространенная цифра – 7 тыс. кв. км. Но на самом деле мы не знаем реальной ситуации на оккупированной территории, а там также гибнут люди», – сказал он.

По его словам, в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе минная опасность сохраняется не только на прифронтовых территориях, но и в тех населенных пунктах, которые расположены далеко от зоны боевых действий.

«Эта проблема недооценена. Потому что если даже один взрывоопасный предмет остался вблизи Покровска или Славянска, он несет опасность. Каждая жизнь ценна. Сотни, тысячи гектаров нужно пройти, чтобы найти даже один-единственный взрывоопасный предмет или мину», – отмечает Черныш.

«Большие затраты и новые методы должны применяться. К сожалению, Украина еще их не применяет в полной мере. Это проблема сейчас, не только законодательная, а еще и методики, оборудования, передового опыта и даже служебных собак, которых у нас не достаточно. Проблема настолько комплексная, что ее нельзя решить за один день», – заявил министр.

Глава МинВОТ также отметил, что в прифронтовой зоне невозможно сейчас провести комплексное разминирование, поскольку туда постоянно «что-то прилетает», поэтому необходимо проводить с местным населением обучающие программы о противоминной опасности – как вести себя в случае обнаружения взрывоопасных предметов, а также маркировать территории, где могут быть мины.

«Это многогранная и многоуровневая проблема. Она для многих стран 20-30 лет существует. Например, для Боснии и Герцеговины – 25 лет почти прошло, а 6% территории громад до сих пор не разминированы. Можете себе представить масштабы проблемы для Украины, которая имеет большую территорию и более интенсивные боевые действия», – добавил Черныш.

Как сообщалось ранее, с начала вооруженного конфликта на Донбассе в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадали более 800 гражданских лиц.

Напомним, в Украине вступил в силу закон о разминировании Донбасса. Сколько понадобится времени, чтобы полностью разминировать Донбасс, пока не знает никто. Также сообщалось, что в Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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