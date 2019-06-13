Мотивы Путина в раздаче паспортов РФ для «Л-ДНР»: Мнение россиян. Новости

В России 27% граждан полностью согласны с тем, что решение президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства населением неподконтрольной украинским властям части Донбасса связано со стремлением расширить российское влияние на восточную часть Украины, еще 32% россиян скорее согласны с такими мотивами. Об этом идет речь в социологическом опросе компании «Левада-Центр».

Согласно опросу, 21% граждан РФ полностью не согласны с такими мотивами лидера Кремля, еще 11% совершенно не согласны.

С тем, что мотив лидера Кремля – это «желание помочь людям, живущим в состоянии войны» полностью согласны 43% респондентов, скорее согласны – 34%. Совершенно не согласны с такими мотивами 7% опрошенных, еще 10% – скорее не согласны.

Также, согласно этому опросу, в России 33% граждан поддерживают решение президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства населением неподконтрольной украинским властям части Донбасса, не поддерживают 10%. При этом 36% респондентов, считают такое решение бременем для бюджета РФ.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Как сообщалось ранее, во дворах «миграционных отделов» в неподконтрольном украинским властям Донецке люди сами ведут записи на две очереди, в зависимости от вида паспорта. Например, в паспортном столе Калининского района Донецка к 15 мая в списке на «паспорт ДНР» было около 540 человек, на российский – 470. В день успевают принять до 10 человек в каждом отделе. Но очередь сокращается преимущественно за счет тех, кто не успел прийти на перекличку. Также часто списки «очередников» пропадают, в итоге, формируются новые.

Ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.

* Опрос был проведен 24–29 мая 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения из 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

Читайте также: