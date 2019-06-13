У жителя Покровского района изъяли пистолет (Фото). Новости

У жителя Покровского района правоохранители изъяли пистолет и боеприпасы. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

«Сотрудники Покровского отдела полиции получили информацию о том, что житель пгт. Новоэкономическое Покровского района хранит у себя дома незарегистрированное оружие», – сообщили в пресс-службе.

Во время обыска дома у мужчины был найден пистолет и 11 патронов к нему.

В пресс-службе также отметили, что, по словам мужчины, оружие он купил не так давно для самозащиты и ни разу не применял.

Фото: пресс-служба Покровского отдела полиции

Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.