В Мариуполе военные попали в ДТП (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) произошло ДТП с участием военнослужащих.

Авария произошла сегодня, 13 июня, около 9:30 на ул. Куприна. По предварительной информации, автомобиль военнослужащих ехал по ул. Куприна и поворачивал к супермаркету, а в этот момент со стороны магазина выезжало легковое авто Hyundai. Произошло столкновение.

В результате происшествия никто не пострадал. Повреждены оба автомобиля. На место происшествия прибыли правоохранители, но водители отказались от оформления ДТП полицейскими и составили европротокол.

Источник: Сайт города Мариуполя