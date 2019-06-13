На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области сотрудников шахт могут отправить в неоплачиваемые отпуска. Об этом сегодня, 13 июня, сообщают местные жители в соцсетях.

Так, в донецком паблике люди пишут о том, что многие шахты готовятся отправить работников в отпуск без оплаты.

Некоторые жители неподконтрольной Донетчины считают информацию слухами. Иные с этим не согласны:

Дмитрий: «"Говорят, в Москве кур доят"»;

Мария: «Так иронизируют по этому поводу, как будто такого не может быть. Да в этой "преуспевающей" республике удивляться нечему»;

Ирина: «Те, кто иронизирует, как правило, здесь не живут»;

Мария: «Да есть еще и те, кто живут, но еще надеются на чудо, что скоро все изменится к лучшему. К сожалению, просвета нет и еще долго не будет»;

Людмила: «А нам, живущим тут, ох, совсем не весело».

Информацию о возможных отпусках без оплаты подтверждают жители Макеевки и Донецка:

Оленька: «Идут, правда… Вчера сказали об этом»;

Роман: «Откуда информация и какие, я слышал, что ш. Челюскинцев вообще закрывают»;

Оленька: «В Макеевке все точно»;

Алина: «Засядько тоже говорят»;

Рома: «Если закрывают, значит их продали, всех отправят в бесплатные отпуска, через некоторое время, когда проверят и перепишут все документы, снова откроют, но уже с другим хозяином».

Также люди сообщают о задержках выплат. «У подруги муж на шахте работает, им зарплату никак не заплатят, только табульки дали и все», – пишет Юлия.