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«В "преуспевающей" республике удивляться нечему»: В «ДНР» обсуждают неоплачиваемые отпуска для горняков

ДН

13.06.19 13:24dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области сотрудников шахт могут отправить в неоплачиваемые отпуска. Об этом сегодня, 13 июня, сообщают местные жители в соцсетях.

Так, в донецком паблике люди пишут о том, что многие шахты готовятся отправить работников в отпуск без оплаты.

Некоторые жители неподконтрольной Донетчины считают информацию слухами. Иные с этим не согласны:

  • Дмитрий: «"Говорят, в Москве кур доят"»;
  • Мария: «Так иронизируют по этому поводу, как будто такого не может быть. Да в этой "преуспевающей" республике удивляться нечему»;
  • Ирина: «Те, кто иронизирует, как правило, здесь не живут»;
  • Мария: «Да есть еще и те, кто живут, но еще надеются на чудо, что скоро все изменится к лучшему. К сожалению, просвета нет и еще долго не будет»;
  • Людмила: «А нам, живущим тут, ох, совсем не весело».

Информацию о возможных отпусках без оплаты подтверждают жители Макеевки и Донецка:

  • Оленька: «Идут, правда… Вчера сказали об этом»;
  • Роман: «Откуда информация и какие, я слышал, что ш. Челюскинцев вообще закрывают»;
  • Оленька: «В Макеевке все точно»;
  • Алина: «Засядько тоже говорят»;
  • Рома: «Если закрывают, значит их продали, всех отправят в бесплатные отпуска, через некоторое время, когда проверят и перепишут все документы, снова откроют, но уже с другим хозяином».

Также люди сообщают о задержках выплат. «У подруги муж на шахте работает, им зарплату никак не заплатят, только табульки дали и все», – пишет Юлия.

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